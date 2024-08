Deborah Secco confirma novo filme de 'Bruna Surfistinha': 'Me fez ser uma pessoa diferente'

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, usou seu perfil no Instagram na segunda-feira, 29, a para anunciar a sequencia do filme Bruna Surfistinha, treze anos após o sucesso do primeiro filme que marcou a carreira da atriz, e foi assistido por mais de 2 milhões de pessoas.

"Eu nunca pensei que fosse falar isso, mas ela vai voltar. Uma das personagens mais importantes da minha vida, que mudou tudo e que me fez ser uma pessoa totalmente diferente", disse a atriz no vídeo de divulgação.

Deborah começará a preparação para o papel nos próximos meses e relembra a complexidade desse momento: "Um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive".

Ao longo do vídeo, a atriz admite que não acreditava na possibilidade de um novo filme sobre Bruna Surfistinha, mas que agora está ansiosa e confiante de que o tema continua sendo relevante. "Ela tem muita história para contar ainda. E eu que imaginei que isso não fosse acontecer estou aqui mordendo a minha língua. Estou nervosa, ansiosa porque é uma personagem muito importante para mim."

O primeiro filme, lançado em 2011 é baseado no livro O Doce Veneno do Escorpião de Raquel Pacheco, a verdadeira Bruna Surfistinha.

Bruna Surfistinha 2 terá Deborah Secco como coprodutora e será dirigido por Marcus Baldini, também responsável pela primeira versão. Junto a produção da TvZero em parceria com a Imagem Filmes.

Durante sua participação no programa Que História É Essa, Porchat?, em 2020, Deborah relembrou uma história inusitada sobre sua preparação para o filme Bruna Surfistinha. A situação aconteceu no centro de São Paulo e no processo de imersão na personagem, ela acabou confundindo a população que não a reconheceu, e acreditou que Deborah era realmente uma prostituta.