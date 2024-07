Zé Neto, dupla com Cristiano, cancela shows após diagnóstico de pneumonia

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, cancelou shows no Paraná, Minas Gerais e Goiás após o anúncio de um diagnóstico de pneumonia na terça, 23. Zé Neto ficará em repouso durante uma semana, informou a equipe do sertanejo nas redes sociais.

"As apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto", diz o comunicado. As apresentações canceladas iriam ocorrer nos municípios de Mandirituba e Marechal Cândido, no Paraná, Belo Horizonte, Catalão em Divinópolis, em Goiás. Até o momento, Zé Neto não se pronunciou publicamente sobre o diagnóstico.

Em janeiro, a dupla também cancelou shows após Zé Neto contrair dengue. Na ocasião, três datas no interior de São Paulo foram canceladas. No final de 2023, o sertanejo também foi hospitalizado após um acidente de carro em uma rodovia de Minas Gerais.

Infecção bacteriana

A pneumonia é uma infecção instalada no pulmão e que tem três principais agentes causadores: vírus, bactérias e, mais raramente, fungos. O diagnóstico da doença, segundo médicos ouvidos pelo Estadão, pode ser feito por meio de exames físicos e de imagem, além de testes laboratoriais. Os tratamentos variam de acordo com a complexidade de cada quadro.

Zé Neto teve uma infecção bacteriana. Nestes casos, a transmissão ocorre por meio de inalação de gotículas respiratórias liberadas durante a tosse, espirro ou na fala de uma pessoa infectada.

José Toscano Martins Neto, que usa o nome artístico Zé Neto, é conhecido pela dupla que integra com o sertanejo Cristiano. Ele tem 33 anos e é natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Os dois formaram a dupla em 2011 e ganharam popularidade em 2015, quando lançaram o álbum Ao Vivo Em São José do Rio Preto.

Um dos maiores sucessos foi Seu Polícia, atualmente com mais de 375 milhões de visualizações no YouTube e mais de 90 milhões de reproduções no Spotify.