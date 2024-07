Thommy Schiavo só foi encontrado no dia seguinte à queda; gravações mostram ator cambaleante

Imagens de uma câmera de segurança mostram o ator Thommy Schiavo cambaleando à beira da sacada do apartamento onde caiu e foi encontrado morto no sábado, 20, em Cuiabá.

Nas gravações obtidas pelo MT Play, afiliada do SBT no Mato Grosso, Thommy parece tentar abrir a porta da quitinete e desiste. Depois, deita no chão e se apoia no alpendre. Ele se levanta e se desequilibra novamente. Segundo o inquérito, a queda de uma altura de quatro metros teria acontecido após as tentativas de entrar em casa.

Ao Estadão, a Polícia Civil de Mato Grosso registrou o caso como "morte acidental". Segundo testemunhas, Thommy, 39 anos, havia bebido com amigos em uma loja de conveniência antes de voltar para casa. O corpo só teria sido encontrado no dia seguinte à queda.

A polícia civil mato-grossense realizou perícia no local e o corpo do ator foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá para a perícia.

"A Perícia Oficial tem o prazo legal de em torno de 10 dias para concluir o laudo", informou a polícia civil ao Estadão.

Comoção

A morte causou comoção entre atores como José Loreto, Juliano Cazarré e Alexandre Nero. Thommy ganhou fama com o personagem Zoinho de Pantanal, de 2022.

A família também lamentou a morte. Thayná Schiavo, sua irmã, escreveu uma homenagem: "Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas vou ter que aprender a conviver com ela, e eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros, vou ser forte, em outros, vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no WhatsApp", lamentou nas redes sociais.

O velório do ator aconteceu na tarde do domingo, 21, no cemitério São João Batista, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, terra natal de Thommy.