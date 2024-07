São Paulo sedia a 13ª Mostra de Cinema Coreano com sessões gratuitas; veja como participar

A 13ª Mostra de Cinema Coreano - Tudo sobre o cinema coreano, promovida pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, terá sessões gratuitas, e será realizada no Centro Cultural São Paulo (CCSP) até domingo, 28, e no Museu da Imagem e do Som (MIS) nas próximas terça, 23, e quarta-feira, 24.

Nesta edição, a mostra exibe 10 longas-metragens e 9 curtas-metragens, todos dirigidos por jovens diretores sul-coreanos. As obras, inéditas no Brasil, abordam temas como paz, direitos humanos e meio ambiente, refletindo sobre as mudanças na sociedade contemporânea.

A programação inclui bate-papos com figuras relevantes do cinema coreano, como os diretores Chung Ji-young e Yook Sang-hyo, e o crítico Oh Dong-jin. Esses encontros, abertos ao público, proporcionam uma visão aprofundada sobre o atual cenário das produções cinematográficas da Coreia do Sul.

Conheça dois dos títulos que serão exibidos:

Os Meninos (The Boys, dir. Chung Ji-young, 2023, Coreia do Sul, 16 anos, 124 min)

Em 1999, um roubo e um assassinato ocorrem em um pequeno supermercado rural. Três meninos do bairro são acusados de homicídio e enviados para a prisão injustamente. Dezesseis anos depois, Yoon Mi-sook e os rapazes, que foram as únicas testemunhas do crime, retornam ao local do incidente. Exibição em 23 de Julho, às 19h, no Auditório MIS.

Nossa Estação (Our Season, dir. Yook Sang-hyo, 2023, Coreia do Sul, 12 anos, 105 min)

No terceiro aniversário de sua morte, "Bok-ja" recebe um intervalo de três dias do céu para visitar a terra. Ela desce acompanhada pelo "Guia", um novato no trabalho, e se emociona ao rever sua filha

Jin-ju. Bok-ja descobre que Jin-ju, que ela acreditava ser professora nos Estados Unidos, está agora administrando um restaurante de comida caseira. Enquanto Jin-ju cozinha pratos familiares, memórias antigas entre mãe e filha vêm à tona. Exibição em 24 de Julho, às 19h, no Auditório MIS.

Ingressos e Informações

Os interessados em participar da mostra podem obter ingressos gratuitos na bilheteria das instituições uma hora antes do início de cada sessão. A programação completa está disponível no site oficial do Centro Cultural Coreano no Brasil.

Museu da Imagem e do Som

Endereço: Avenida Europa, 158, Jardim Europa (SP)

Data: Terça, 23, e quarta, 24

Valor: Grátis - Retirada de ingressos 1 hora antes das sessões

Centro Cultural São Paulo

Endereço: Rua Vergueiro, 1000, Liberdade (SP)

Data: Segunda, 21, a domingo, 28

Valor: Grátis - Retirada de ingressos 1 hora antes das sessões