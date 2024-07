Lady Gaga apresenta sua versão da Arlequina no novo trailer de 'Coringa: Delírio a dois'

Pouco depois de confirmar Coringa: Delírio a Dois na competição do Festival de Veneza, a Warner Bros. revelou um trailer inédito da sequência, estrelada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Em clima de romance, a prévia continua a história do primeiro filme e apresenta a versão de Gaga para a Arlequina, vilã do universo DC que tradicionalmente vive um relacionamento tóxico com o Coringa.

Com um visual bem diferente do que Margot Robbie exibiu nos dois Esquadrão Suicida e em Aves de Rapina, a nova Arlequina é uma interna no hospital psiquiátrico Arkham, assim como o protagonista Arthur Fleck (Phoenix). A razão para que ela esteja lá ainda é um mistério, mas é nítido como nutre uma profunda admiração pelo comediante fracassado, que ganhou notoriedade após cometer alguns assassinatos e começar um movimento contra a elite de Gotham. Ao que parece, porém, o encantamento pelo Coringa logo se transformará em uma paixão arrebatadora, capaz de levá-la à loucura.

Com ao menos 15 covers confirmados, especula-se que sequências musicais sejam parte integral de Coringa: Delírio a Dois, sobretudo no que diz respeito ao romance entre os dois personagens - como foi, inclusive, sugerido pelos próprios materiais promocionais, que já fizeram referência a títulos como o clássico Os Guarda-Chuvas do Amor, de Jacques Demy.

Além de Gaga e Phoenix, o elenco do longa conta com a atriz Zazie Beetz, que reprisa seu papel do primeiro filme, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Ken Leung.

A sequência é novamente escrita e dirigida por Todd Phillips e chega aos cinemas brasileiros em 3 de outubro.