Atriz de 'Harry Potter' encerra carreira e reflete sobre saúde em declínio

Miriam Margolyes, aos 83 anos, conhecida por dar vida à Professora Sprout na franquia Harry Potter, compartilhou que vai parar de atuar por conta de sua saúde debilitada, em entrevista ao The Telegraph. "Sei que não tenho muito mais tempo para viver, provavelmente vou morrer em cinco ou seis anos, talvez até antes". E completou: "Lamento ter que parar de atuar, é um prazer".

A atriz sofre de estenose espinhal, uma condição que provoca dores na coluna e dormência. Recentemente, Miriam passou por uma cirurgia cardíaca, aumentando suas limitações físicas. "Quero interpretar papéis que não sejam apenas sentar em cadeiras de rodas, mas não tenho mais forças", desabafou.

Além de seu trabalho em Harry Potter, Miriam tem um vasto currículo que inclui participações em produções como Yentl (1983), A Pequena Loja de Horrores (1986), Como Cães e Gatos (2001), Romeu + Julieta (1996) e Magnólia' (1999). Em 1994, venceu o prêmio Bafta por seu desempenho em A Época da Inocência (1992).

Nos últimos meses, a atriz causou polêmica ao criticar os fãs adultos da franquia Harry Potter. Em uma entrevista ao canal TVNZ, ela declarou: "Me preocupo com os fãs de Harry Potter porque eles já deveriam ter superado isso tudo. Sabe, já se passaram 25 anos, é para crianças. Mas eles ficaram presos nisso". Ela ainda comentou sobre eventos temáticos: "Vou a alguns eventos e as pessoas dizem, 'vou fazer um casamento temático de Harry Potter', aí eu penso, 'caramba, como será a primeira noite de diversão deles?'"

Apesar das críticas, Miriam expressou gratidão pelo impacto de seu papel na franquia, mas destacou a necessidade de seguir em frente: "Harry Potter é incrível, sou muito grata. Mas acabou. É o que penso".

Miriam na capa da 'Vogue' Britânica na edição 'Pride & Joy' de 2023

Miriam é uma atriz britânico-australiana e é um grande nome no Reino Unido. Em 2023, a atriz foi capa da edição Pride & Joy da Vogue britânica.

Ela assumiu sua homossexualidade em 1966, em uma época em que a homossexualidade ainda era ilegal no Reino Unido.