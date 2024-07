Veja o que apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima disse sobre traição

Apontada como o pivô da separação da cantora Iza e do jogador Yuri Lima, Kevelin Gomes fez o seu primeiro pronunciamento após a repercussão do caso na quinta-feira, 11. Em um vídeo publicado no Instagram, ela confirmou que teve um envolvimento online com o atleta.

Kevelin, porém, negou ter tentado vender as informações. O portal Leo Dias havia divulgado que a amante procurou o veículo para vender prints das conversas com Yuri Lima, mas o portal optou por repassar tudo para a equipe de Iza.

"Eu compartilhei [os prints] com pessoas da minha confiança. [...] Mas eu jamais esperaria que essa pessoa agisse de má fé comigo ou jamais poderia imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação", disse, alegando que não recebeu nada após a divulgação do caso.

Ela também mencionou fotos dela e do jogador que circulam nas redes sociais e afirmou que "são fotos antigas". "Não teve encontro algum após o relacionamento [de Yuri e Iza], mas nós mantivemos, sim, o nosso contato, a nossa conversa, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele", prosseguiu.

Segundo Kevelin, também não houve dinheiro envolvido nas conversas entre os dois. "Simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade", comentou.

Ela se disse "muito chateada" com a situação e negou que tenha procurado o jogador. "Sou uma pessoa livre, solteira, independente. [...] Eu jamais poderia fazer qualquer coisa que ferisse um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole", afirmou.

Kevelin, na sequência, disse que apenas agiu "conforme a intimidade" que tinha com Yuri. "Eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. [...] Não sou amante de ninguém. Muito pelo contrário: sou uma pessoa livre e decidida. E eu peço desculpas a todos, de todo o meu coração", finalizou.

Quem é Kevelin Gomes?

Kevelin Gomes se apresenta como criadora de conteúdo adulto e, agora, possui mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ela chegou a fechar seu perfil na rede social após Iza anunciar o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, ao descobrir o caso extraconjugal do então namorado com Kevelin.

Entenda o caso

Na noite desta quarta-feira, 10, Iza publicou um vídeo no Instagram anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima e dizendo ter sido traída pelo jogador do Mirassol. Eles assumiram o relacionamento em 2022. Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez.

"Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal", disse ela. No vídeo, a cantora explicou que descobriu que Yuri tinha um caso após a amante tentar vender prints de conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias. Ainda durante a revelação, Iza contou que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.

"Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida. Nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso", disse. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo."

Até a publicação desta matéria, Yuri Lima ainda não havia se pronunciado publicamente sobre o ocorrido.