Por que as críticas a 'Star Wars' ainda tiram George Lucas do sério?

O diretor George Lucas rebateu críticas feitas há anos contra novos e clássicos personagens, em relação aos novos títulos da franquia e afirmou que os filmes de Star Wars nunca foram feitos para adultos.

Lucas elencou as críticas das últimas décadas para o The Hollywood Reporter enquanto se preparava para desfilar pelo tapete vermelho do Festival de Cannes. No sábado, 25, o cineasta recebeu uma Palma de Ouro honorária em uma cerimônia que marcou encerramento do evento.

Apesar disso, personagens como Jar-Jar Binks, um dos protagonistas de Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999), se tornaram memes e piadas pela performance considerada irritante por muitos fãs. À época, a má recepção fez o diretor diminuir a participação do personagem nas sequências da trilogia.

Mas não foi a primeira vez que ele recebeu comentários desse tipo. "Todo mundo disse a mesma coisa sobre o C-3PO, que ele era irritante e que deveríamos nos livrar dele. Quando fiz o terceiro [Star Wars VI - O Retorno de Jedi (1983)], foram os Ewoks: ‘São ursinhos de pelúcia. Este é um filme infantil, não queremos ver isso’. Eu respondi: ‘É um filme infantil. Sempre foi’."

Além de Star Wars, de 1997, George Lucas é criador da franquia Indiana Jones. Em 2012, ele vendeu a produtora LucasFilm e a marca Star Wars para Walt Disney por 4 bilhões de dólares.

De lá para cá, uma nova trilogia de filmes foi lançada, um longa no mesmo universo e séries para o streaming que tentaram explicar conceitos em aberto criados por Lucas no passado. A mais notória delas, a Força. Lucas nunca se mostrou muito empolgado com detalhes de seu universo pop.

"Eu era o único que realmente compreendia o que Star Wars representava, que conhecia verdadeiramente esse universo, porque há muito a se considerar. A Força, por exemplo, ninguém entendia o que era. Quando começaram a fazer outros filmes após a venda da empresa, muitas das ideias que estavam [no original] meio que se perderam no caminho. Mas é assim que acontece", completou.