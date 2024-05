Bruce Springsteen adia shows de turnê por problemas vocais

O cantor Bruce Springsteen, de 74 anos, adiou o show que faria no sábado, 25, em Marselha, na França. Não é o único adiamento. Por recomendação médica, "The Boss" precisou remarcar mais três apresentações da turnê agendada pela Europa.

"Após o adiamento em Marselha devido a problemas vocais, exames adicionais e consultas levaram os médicos a decidir que Bruce não deve se apresentar nos próximos dez dias", diz um comunicado nas redes sociais do cantor e da E Street Band, banda que desde 1999 o acompanha nas apresentações.

Os problemas vocais não foram detalhados pela equipe do músico. As apresentações canceladas aconteceriam em Praga, na República Checa, na terça-feira, 28, e em Milão, na Itália, entre os dias 1º e 3 junho. Segundo o comunicado, as novas datas serão anunciadas em breve. A turnê será retomada no dia 12 de junho, em Madrid, na Espanha.

A turnê de Springsteen pela Europa já rendeu encontros ilustres. Na quinta-feira, 23, ele se tornou o primeiro músico fora do Reino Unido a levar o prêmio voltado à música do Ivor Novello Awards. O troféu veio das mãos de Sir Paul McCartney, que aproveitou para tirar um sarro do norte-americano.

Com mais de 140 milhões de álbuns vendidos e autor de hits como Born In The USA e Born To Run, lançadas entre as décadas de 70 e 80, Springsteen capturou a desilusão com o "sonho americano" entre a classe trabalhadora do país.

McCartney, porém, não o poupou do tradicional humor inglês. "Ele é conhecido como um americano da classe trabalhadora, mas admitiu que nunca trabalhou um dia da sua vida", disse. O americano levou na esportiva.