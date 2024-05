'Renascer': quem é Du, personagem que reaparece na novela em trama inédita?

Um personagem que havia sumido de Renascer voltou à novela no capítulo que foi ao ar na quarta-feira, 22. Du, interpretado por José Duboc, foi apresentado no início da segunda fase do remake. O personagem é o verdadeiro pai do filho de Teca (Lívia Silva), e promete agitar a trama em mais uma inovação de Bruno Luperi: na novela original de 1993, Du nunca reapareceu, era apenas citado pelos amigos.

Na novela, Du é um rapaz em situação de rua que engravidou Teca. As primeiras aparições no folhetim de Luperi se deram quando a jovem ainda não sabia se abortaria ou prosseguiria com a gravidez.

Du sumiu por um período, levando os amigos Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz) a acreditar que ele estava morto. Porém, Du reaparece e conta que esteve preso, mas fugiu da cadeia. Atualizado sobre a situação de Teca, ele vai até a casa de Buba (Gabriela Medeiros) para procurar a grávida, e descobre que ela está na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Em conversa com Zé Augusto (Renan Monteiro), Buba diz que Teca tem direito de saber que Du está vivo. Augusto não concorda: ele vislumbra problemas futuros com o rapaz na jogada, já que Inocêncio pensa que a moça está grávida de Venâncio (Rodrigo Simas) e pretende até fazer um exame de DNA.

De acordo com as sinopses divulgadas pela Globo, Buba e Augusto só irão revelar para Teca que Du está vivo no capítulo que vai ao ar em 1º de junho.

A intenção de Du é se aproveitar do fato de que Teca está sendo bem cuidada por pessoas ricas. Ele pretende chantagear a ex-namorada em busca em dinheiro, propondo que vendam a criança para Inocêncio. Nos capítulos das próximas semanas, ele e os amigos viajam até a Bahia, o que deixará Teca apreensiva, ainda mais depois de perceber que a volta de Du não foi por amor.