Kate Hudson revela que tirou um ano inteiro de folga de homens; saiba o motivo

Kate Hudson compareceu ao podcast Call Her Daddy na quarta-feira, 22, apresentado por Alex Cooper. Durante a entrevista, a atriz falou sobre sua vida amorosa, citando também que já tirou um ano de "folga" de homens e que parou de flertar completamente com a ajuda de seu terapeuta.

"Eu tirei um ‘ano de folga’. Não flertava, nem nada. Eu tinha uns 30 anos. Eu estava naquele lugar de não querer repetir mais os mesmos padrões. Tive um ótimo terapeuta, que disse ‘eu posso te ajudar, mas você que tem que fazer."

A atriz explicou o motivo de ter tirado o "ano sabático", e ponderou sobre a experiência: "Foi muito interessante, porque eu percebi que não poderia flertar, ou dar meu número para eles. Mas foi estranhamente empoderador. Era sobre descobrir como as coisas estavam indo para mim. Então, eu tive essa ‘descoberta’ que foi muito emocional, e que eu não poderia ter tido se estivesse distraída".

"Dentro de seis meses, eu parei de ligar para o meu celular. Se saísse com as minhas amigas, não ligava para a ‘flertação potencial’. Um ano depois, eu me lembro de meu terapeuta dizendo: ‘Eu acho que você pode flertar de novo’. E eu fiquei tipo: ‘Sério?’. Mas eu não tinha mais aquela necessidade. Foi incrível", refletiu Kate.

Ela explicou que o período foi essencial para sua relação atual com o marido, o músico Danny Fujikawa. "Se eu não tivesse feito isso, eu nunca teria ficado com o Danny. Ele é um bom homem, e eu não tinha certeza se era atraída por isso. Aquele tipo de relação ‘sem complicações’, sabe?".

"Ele é uma pessoa de valores firmes, e muito amável. Eu nunca teria me permitido viver isso se eu não tivesse tirado esse tempo", finalizou ela. Os dois são pais da pequena Rani Rose, de 5 anos.

Kate também é mãe de Ryder, de 20 anos, com o ex-marido Chris Robinson, vocalista dos Black Crowes, e de Bingham, de 12 anos, com o cantor da banda The Muse, Matt Bellamy.