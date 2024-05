Nasce o terceiro filho de Carol Celico

O terceiro filho de Carol Celico, ex-mulher de Kaká, acaba de nascer. Rafael, fruto do atual relacionamento da influenciadora com o empresário Eduardo Scarpa, veio ao mundo na última quarta-feira, 15. Mas a notícia só foi dada ao público na quinta-feira, 16, por meio de um post no Instagram oficial de Carol. Ela compartilhou uma série de registros feita logo após o parto, na qual aparece já com o pequeno no colo. "Rafael. 15.5.24. O dia que mudou nossas vidas para sempre. Já te amamos tanto, nosso filho amado. Que Deus te abençoe a cada passo do caminho nessa vida que nos foi presenteada, com muita saúde, propósito e amor", escreveu ela na legenda.