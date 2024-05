Bruno Mars anuncia novos shows no Brasil e inclui mais cidades; veja preços e como comprar

A passagem de Bruno Mars pelo Brasil ganhou novas datas nesta sexta-feira, 17.

O artista já tem quatro shows esgotados em São Paulo e, agora, dois shows extras (nos dias 4 e 5 de outubro) foram adicionados à sequência, também no MorumBIS. A apresentação no Rio de Janeiro, marcada para o dia 4 de outubro, foi alterada para o dia 19, além da adição de duas novas datas, 16 e 20 de outubro. Todos os shows serão no Estádio Nilton Santos.

Em Brasília, as duas datas anunciadas, 17 e 18 de outubro, serão alteradas para os dias 26 e 27 de outubro, respectivamente, na Arena BRB Mané Garrincha. Além disso, o cantor acrescentou Belo Horizonte e Curitiba na rota dos shows: serão duas apresentações na capital paranaense, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, no Estádio Major Couto Pereira, e no dia 5 de novembro em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão.

Veja as datas e locais, com os shows extras destacados em negrito:

São Paulo

04 de outubro, no MorumBIS

05 de outubro, no MorumBIS

08 de outubro, no MorumBIS (ESGOTADO)

09 de outubro, no MorumBIS (ESGOTADO)

12 de outubro, no MorumBIS (ESGOTADO)

13 de outubro, no MorumBIS (ESGOTADO)

RIO DE JANEIRO

16 de outubro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão

19 de outubro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão (ESGOTADO) (antigo show do dia 04/10)

20 de outubro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão

Brasília

26 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha (antigo show do dia 17/10) (ESGOTADO)

27 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha (antigo show do dia 18/10)(ESGOTADO)

31 de outubro, no Estádio Major Couto Pereira

1 de novembro, no Estádio Major Couto Pereira

Belo Horizonte

05 de novembro, no Estádio Mineirão

Em todas as cidades, a venda geral será no dia 22 de maio, nos mesmos horários e canais da pré-venda. Os ingressos estarão disponíveis online pelo site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Segundo a Live Nation, os ingressos já adquiridos para os shows do Rio de Janeiro e Brasília permanecem válidos nas novas datas, respeitando os mesmos setores e não é necessária a troca de ingressos. Os ingressos previamente adquiridos, que mudaram de data, serão válidos exclusivamente para a nova data, no mesmo local.

Bruno Mars no Rio de Janeiro

16, 19 e 20 de outubro

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. (Sujeito à alteração por Decisão Judicial).

Preços

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

Bruno Mars em São Paulo

4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. (Sujeito à alteração por Decisão Judicial).

Preços

ARQUIBANCADA: R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira

PISTA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 390,00 meia entrada e R$ 780,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 430,00 meia entrada e R$ 860,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

Bruno Mars em Brasília

26 e 27 de outubro (quinta-feira e sexta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 20h30

Local: Arena BSB Mané Garrincha

Endereço: SRPN Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília - DF

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. (Sujeito à alteração por Decisão Judicial).

Preços

ARQUIBANCADA: R$ 275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 395,00 meia entrada e R$ 790,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

Bruno Mars em Belo Horizonte

5 de novembro

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. (Sujeito à alteração por Decisão Judicial).

Preços

CADEIRA SUPERIOR: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 440,00 meia entrada e R$ 880,00 inteira

INFERIOR ROXA: R$ 440,00 meia entrada e R$ 880,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

Bruno Mars em Curitiba

31 de outubro e 1 de novembro

Abertura dos Portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Estádio Major Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N - Alto da Glória - Curitiba

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. (Sujeito à alteração por Decisão Judicial).

Preços

ARQUIBANCADA: R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR: R$ 410,00 meia entrada e R$ 820,00 inteira

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR: R$ 445,00 meia entrada e R$ 890,00 inteira

CADEIRAS MAUA: R$ 445,00 meia entrada e R$ 890,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira