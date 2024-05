Álbum de Billie Eilish é comparado a 'Blue' de Joni Mitchell; veja repercussão do disco

O novo álbum de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, foi lançado na sexta-feira, 17. Antes do lançamento do disco, alguns veículos internacionais já haviam recebido o álbum para audição e publicaram suas críticas na quinta-feira, 16.

Entre os textos, a crítica do jornal britânico The Telegraph se destacou por comparar o disco de Billie a um clássico de Joni Mitchell. "A obra-prima sensual de desgosto amoroso da jovem superestrela é grande o suficiente para ficar ao lado de Blue, de Joni Mitchell", afirma o texto.

O álbum também recebeu uma crítica positiva da revista Rolling Stone, que avaliou a obra de Billie como um "clássico instantâneo". Hit Me Hard and Soft faz você se maravilhar com o quão longe ela viajou como artista pop. Mas também é um presságio de que a maior Billie ainda está por vir", escreveu a revista.

O jornal The Guardian deu quatro estrelas ao álbum, considerando-o um movimento "ousado" para uma artista "fascinante". Para a revista New Music Express (NME), que também deu quatro estrelas, o disco é "brilhante", "um retrato de quem [Billie] é agora e de quem ela poderia se tornar".