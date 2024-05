Areia da praia do show da Madonna é vendida por até R$ 50

Na internet, um fã da cantora Madonna está vendendo um suposto item de colecionador incomum: areia.

No site de compra e venda EBay, um frasco com a suposta areia de Copacabana é oferecido pelo equivalente a R$ 50. No dia 4 de maio, a artista arrastou uma multidão (1,6 milhões de pessoas, segundo divulgado pela prefeitura) para o show gratuito de encerramento do The Celebration Tour nas areias da praia carioca.

Neste caso, o anúncio afirma ter se hospedado em um hotel de luxo próximo ao palco. Além do frasco com a suposta areia do show, ele também oferece um suposto saco de areia estampado com um rótulo da turnê.

"Esse é um item único da turnê Celebration da Madonna no Rio de Janeiro", diz o anúncio. "É um acréscimo perfeito para colecionadores".

É bom lembrar que o EBay é uma plataforma norte-americana de compra e venda, com operação em 190 países, mas que não garante qualquer veracidade e procedência dos anúncios.

Além da areia, há outros itens curiosos à caça dos colecionadores.

Um brilho labial, distribuído gratuitamente durante o show de Madonna, é vendido por preços entre R$ 185 a R$ 760. Apenas 25 mil unidades do brinde foram oferecidos ao público por uma patrocinadora. Já um copo, supostamente usado na área vip da apresentação, também está à venda pelo equivalente a R$ 6 no EBay..

O empenho dos colecionadores é mais uma amostra dos efeitos econômicos de Madonna. Um balanço do governo estadual do Rio afirma que o show da artista injetou R$ 300 milhões na economia do estado.

A apresentação contou com a presença de Pabllo Vittar e prestou homenagens a vítimas do HIV, como Cazuza e Renato Russo.