Bela Gil e a filha, Flor, mudam o visual e raspam o cabelo; veja como ficou

A apresentadora e chef Bela Gil e sua filha, Flor, estão com visual novo. Mãe e filha usaram as redes sociais para revelar que rasparam completamente o cabelo e estão carecas. "Muito amor de dentro pra fora", escreveram na legenda do post, feito em conjunto nesta quarta, 15.

Apesar do novo visual, Flor já raspou o cabelo no passado. Entretanto, Bela nunca havia apostado no corte. A cozinheira, inclusive, tinha longas madeixas cacheadas.

Nos stories, a filha de Gilberto Gil ainda mostrou que a inspiração para o novo corte foi sua mãe, Flora, que já usou um visual semelhante quando Bela ainda era pequena.