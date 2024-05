Nadja Haddad anuncia morte de um dos seus filhos recém-nascidos

A apresentadora Nadja Haddad anunciou neste domingo, 12, a morte de Antonio, um dos seus filhos recém-nascidos. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava", escreveu a jornalista. "Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu".

Nadja teve de ser hospitalizada na etapa final de sua gravidez. Ela teve gêmeos, José e Antonio, no dia 25 de abril. Os bebês nasceram em prematuridade extrema e foram internados na UTI neonatal.

"Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe", acrescentou Nadja. "E ainda que [Deus] tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e me fez engravidar".