Em meio a disputas judiciais, filhos de Gugu tiram foto com Rose Miriam

Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, publicou uma série de fotos ao lado dos três : João Augusto, Marina e Sofia. Recentemente, a família esteve envolvida em disputas na Justiça por conta da herança do apresentador.

As fotos foram tiradas por ocasião da formatura de João, o filho mais velho, em "administração de empresas com especialização em comunicação", segundo ela. "Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista!", disse, em referência a Gugu.

"Eu tenho muito que agradecer a Deus por mais essa conquista! O João está muito feliz! Agora uma porta se abre para que ele possa caminhar tranquilamente, seguindo sempre adiante, com Deus no coração", concluiu Rose Miriam.

Entenda o caso envolvendo herança de Gugu

Em seu testamento, Gugu não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio (bens divididos entre os herdeiros), que ficaria para seus filhos.

Rose pedia o reconhecimento da união e recebeu o apoio das filhas gêmeas Sofia e Marina Liberato. João, por outro lado, assumiu o lado da tia e disse que queria respeitar o desejo do pai, causando um impasse familiar. Em julho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou, de forma unânime, o testamento deixado por Gugu Liberato.

Mãe e filho, porém, deram mostras públicas de que seguem se dando bem, como as imagens publicadas hoje e uma recente mensagem enviada por ela a João durante o Domingão Com Huck recentemente.