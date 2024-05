Viih Tube e Eliezer anunciam em 'chá de revelação' que serão pais de um menino

Viih Tube e Eliezer fizeram uma live no YouTube neste domingo, 12, para mostrar o resultado do "chá revelação" do segundo bebê que esperam como casal. Luzes azuis indicaram que serão pais de um menino.

Vestidos com roupas brancas em um cenário com paredes e bexigas brancas, os dois comandaram diversas brincadeiras entre os convidados do evento que foram transmitidas ao vivo, e também pediram doações por Pix para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, que completou um ano recentemente.

A nova gravidez foi compartilhada pela influenciadora por meio de um vídeo no Instagram no último dia 29.