Juliana Didone pede desculpas após ser criticada por vídeo sobre enchentes no RS; entenda

A atriz Juliana Didone pediu desculpas pelo vídeo que postou na última sexta-feira, 10, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, ela se gravou debaixo de um chuveiro, pedindo ajuda para as vítimas da tragédia.

O vídeo rapidamente viralizou e a artista acabou recebendo críticas nas redes sociais. Pouco tempo depois, a publicação foi apagada do seu perfil. Já na noite de sábado, 11, ela fez uma sequências de stories em que admitiu o erro.

"Sou gaúcha e tudo que aconteceu e que está acontecendo me afeta muito emocionalmente, afeta pessoas próximas a mim. Acabei me perdendo completamente dentro dos meus sentimentos e usando uma linguagem que muitas vezes uso aqui no Instagram para me comunicar", disse.

"Mas entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto que é de uma gravidade enorme para todos nós. Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas. Aprendi essa lição", continuou.

A atriz disse, em seguida, que ficou chateada quando soube que o vídeo viralizou e que ficou constrangida quando soube que tinha sido alvo de memes. "Mas a real é que não tenho nada para comentar, só lamentar", afirmou.

"A grande verdade é que esse desconforto que estou sentindo não é nada, ele nem existe se comparado com a dor da minha terra e dos conterrâneos, que é para onde vou continuar direcionando a minha atenção e ajuda. Não vamos perder o foco do que realmente importa", finalizou.