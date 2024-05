Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam o namoro: 'A gente sempre pode batalhar pelo amor'

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella confirmaram que reataram o namoro. A declaração foi feita na noite desta sexta, 10, durante o retorno da artista aos palcos na casa de shows Audio, em São Paulo.

"A gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente está tendo mais uma chance para nós, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor", disse Wanessa ao Gshow.

A cantora disse que ela e Dolabella "querem fazer [o próprio] caminho". "Já tínhamos sido flagrados juntos, mas hoje ele está aqui e todos vão ver que voltamos oficialmente. É uma história de anos", explicou.

O ator estava presente no show na capital paulista, assim como alguns ex-BBBs, como Raquele (que fez uma participação no show), Nizam, Luigi, Yasmin Brunet, Pitel e Fernanda Bande. "O amor sempre vence. Ele tem que ser vivido até a última gota", afirmou Dolabella.

Wanessa e Dolabella namoraram entre 2000 e 2002, e reataram em 2022, meses após a cantora anunciar o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz, com quem tem dois filhos. O segundo término veio logo depois da saída da artista do Big Brother Brasil 24, quando ela disse que precisava "olhar para si".