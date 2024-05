Susana Vieira conta como foi contracenar com o ex-marido depois da separação: 'odiava ele'

A atriz Susana Vieira compareceu ao 'Conversa com Bial' da quinta-feira, 9, e contou como foi contracenar com o ex-marido, o ator e diretor Régis Cardoso, que morreu em 2005. Ela também revelou detalhes sobre os bastidores do famoso "beijo técnico" em suas cenas.

Susana contracenou com Cardoso, depois de separada, em quatro novelas. Os dois são pais de Rodrigo Cardoso, único filho da atriz. Sobre trabalhar com o artista mesmo após o divórcio, ela contou que "fingia que não estava acontecendo nada, que não odiava ele". Ela revelou também que decidiu voltar a trabalhar na época em que o filho, Rodrigo Cardoso, nascido em 1964, tinha cerca de um ano, o que gerou embates entre o casal.

Quando perguntada por Pedro Bial sobre os beijos técnicos, Susana lamentou não poder citar nomes, "Que pena que não posso dar nomes, porque tem beijos melhores e piores. Os beijos são reais. Beijo técnico é feio, é beijar encostado. Ninguém faz isso", disse.

Ela falou também sobre suas cenas de beijo com Tarcísio Meira, com quem contracenou na telenovela Escalada, de 1975: "Tarcísio foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca. Com a Glória [Menezes] perto, eu morria de medo. Eu fui a primeira mulher a trabalhar com o Tarcísio como par romântico, ele só trabalhava com a mulher dele. Aí Tarcísio chegou, que homem maravilhoso, que divino. O maior galã da televisão. Era um beijo hollywoodiano. [Mas] as coisas foram melhorando", completou.