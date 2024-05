Entenda por que filho de Justin Bieber e Hailey terá sangue brasileiro

O cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Baldwin Bieber estão esperando o primeiro filho - e o bebê terá sangue brasileiro. O casal anunciou a gravidez na quinta-feira, 9, por meio de um vídeo publicado no Instagram.

Mas por que a criança terá sangue brasileiro? A modelo é filha de mãe brasileira e pai americano.

Kennya Deodato, mãe de Hailey, é uma designer brasileira nascida em uma família da alta sociedade. Os avós de Hailey são Eumir Deodato, pianista e produtor carioca que fez parte do movimento da Bossa Nova e do samba jazz, e a mineira Rute Almeida. O lado americano da família da modelo também não fica atrás em status: seu pai é o ator Stephen Baldwin, irmão do também ator Alec Baldwin.

Hailey celebra suas raízes brasileiras com certa frequência. Em 2022, ela veio ao País para acompanhar o marido em sua apresentação no 'Rock In Rio', quando posou com a camisa do Brasil, além de publicar fotos de iguarias nacionais: brigadeiros, uma lata de Guaraná Antártica e um prato de feijoada.

De vez em quando, ela arrisca falar em português, e tem o nome do estado de Minas Gerais tatuado no tornozelo, em homenagem à avó. A modelo também tatuou as palavras 'gente', no quadril, e 'beleza', no pescoço.