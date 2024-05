LinkedIn inaugura jogos dentro da plataforma após onda Wordle; veja como acessar

O LinkedIn, a rede social da Microsoft voltada a negócios e trabalho, lançou três jogos de quebra-cabeça gratuitos que funcionam dentro da própria plataforma, incentivando a conexão entre usuários. Os resultados das partidas são compartilhados com colegas de trabalho, escola e amigos, como forma de gerar competição e interação social.

"Queremos dar às pessoas uma maneira de exercitar seus cérebros enquanto fazem uma pausa rápida, mas também dar às pessoas uma razão para se conectarem com os outros", disse Daniel Roth, editor chefe do LinkedIn, em uma publicação oficial. "Esperamos que esses jogos gerem brincadeiras, conversas e até mesmo uma competição saudável entre profissionais ao redor do mundo."

Os três jogos foram pensados para serem solucionados em menos de três minutos e os desafios são atualizados diariamente e podem ser encontrados na aba Minha Rede no aplicativo e na caixa Linkedin Notícias, no canto superior direito, no navegador, ou jogados por meio de links diretos.

Pinpoint é um jogo de associação de palavras onde você tenta adivinhar a categoria comum para um conjunto de pistas. Queens é um jogo de lógica que desafia os jogadores a preencher cada linha, coluna e região colorida na grade com uma "rainha" - mas nenhum pode se tocar. Escalada cruzada usa curiosidades para criar uma escada de palavras que irá desbloquear duas pistas finais.

Embora as instruções de cada jogo apareçam em português, os jogos, contudo, ainda estão em inglês. Na tela de configurações, é possível limitar quem pode ver que você jogou.

O movimento do LinkedIn acontece pouco mais de dois anos após a compra do Wordle pelo The New York Times, jogo de quebra-cabeça casual que virou febre nas redes sociais em 2021. Para o jornal, o setor de jogos casuais se tornou uma grande fonte de assinaturas.