Madonna no Rio pode bater o recorde de maior show da história?

Prestes a subir ao palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o maior show da carreira, a cantora Madonna também tem a chance de entrar para a lista das maiores apresentações gratuitas da história. Neste sábado, 4, ela se apresenta na capital fluminense para o que deve ser o encerramento da The Celebration Tour, turnê em comemoração aos seus 40 anos de estrada.

As mesmas areias de Copacabana já abrigaram o maior show gratuito de todos os tempos, segundo o Guinness. Atualmente, o cantor inglês Rod Stewart detém o recorde: em 1994, o artista fez uma apresentação para 4,2 milhões de pessoas no Revéillon. O número, porém, segundo o livro de recordes, pode incluir aqueles que foram à praia apenas para ver os fogos de artifício.

Para atingir a marca, o público presente em Copacabana deve superar - e muito - o previsto. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas vá assistir à diva pop de perto. O número é o mesmo da apresentação histórica dos Rolling Stones em Copacabana em 2006.

Quase onze horas antes da apresentação, os fãs da cantora já começavam a se aglomerar na praia no sábado. Será a quarta vez da rainha do pop pelo Brasil. O show mais recente de Madonna no País foi em 2012, durante a turnê MDNA Tour. Antes, ela apresentou no País em 1993, com The Girlie Show, e 2008, com Sticky & Sweet.