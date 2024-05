'Ainda não estou bem', desabafa Belo sobre separação de Gracyanne Barbosa

Belo desabafou sobre a separação de Gracyanne Barbosa em entrevista ao The Noite, programa apresentado por Danilo Gentilli no SBT. "É um momento bonito que estava vivendo e ao mesmo tempo triste. Foram 16 anos. A gente vai levar", disparou o cantor. "Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui forte. Passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu", completou ele.

O cantor também comentou sobre ter se emocionado no primeiro show da turnê Soweto 30 anos. Ao cantar Reinventar no palco, Belo foi às lágrimas. "Ali, a gente estava revivendo momentos maravilhosos da década de 1990 com o Soweto. Não posso normalizar isso, de lotar um estádio, com 90 mil pessoas vendo e revivendo esse momento. Também não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo", explicou.

E acrescentou: "Sou um cantor muito romântico, falo das coisas do amor, do coração. Sempre lidei muito com a minha verdade. Meu público tem uma identificação muito direta comigo, porque não consigo disfarçar se estiver passando por qualquer tipo de problema. Sempre levo isso para o palco".

Belo já havia falado sobre a separação durante sua participação no Domingão com Huck no último domingo, 28. O cantor mencionou que o processo de divórcio teve início no final de 2023, expressando que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação entre eles. "Onde existe amor, existe esperança", disse ele.

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o término do casamento no dia 18 de abril. Gracyanne esclareceu que a causa do divórcio não foi a falta de amor, mas sim a falta de cuidado mútuo entre o casal.

A notícia do término foi acompanhada de rumores envolvendo o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como ex-affair de Gracyanne. Oliveira se manifestou no sábado, 20, admitindo ter se envolvido com a influenciadora entre fevereiro e agosto do ano anterior, mas afirmou que acreditava que ela já estava divorciada na época.