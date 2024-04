Marília Mendonça é a primeira artista brasileira a ultrapassar os 10 bilhões de streams no Spotify

Marília Mendonça se tornou a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify. Segundo dados do aplicativo, agora a cantora já acumula mais de 12 bilhões.

A sertaneja, que morreu em 2021, já havia acumulado um grande índice em 2022, ano em que liderou o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país, marca que já havia atingido anteriormente, em 2020.

O feito de Marília foi compartilhado nas redes sociais do Spotify no último sábado, 20. "O legado dela será incrível e as músicas jamais deixarão de ser cantadas", diz a legenda.

"Marília Mendonça acabou de se tornar a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify".

A cantora sofreu um acidente de avião em novembro de 2021, mas continua fazendo sucesso. Decretos Reais, seu álbum lançado em 2023, recebeu o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino daquele ano.