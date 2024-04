Na véspera de novo disco, Anitta é acusada de plágio em Grip

Uma polêmica envolvendo Anitta tomou conta das redes sociais na quinta-feira, 18. A cantora divulgou uma prévia da canção Grip, do disco Funk Generation, que sai no dia 26 - e, após ouvir o trecho, internautas a acusaram de plágio. Segundo eles, Grip tem forte semelhança com Se Tá Solteira, parceria do cantor FBC com o produtor Vhoor, que está no álbum Baile (2021), projeto mineiro que explora o gênero Miami bass. FBC diz ver semelhança entre as faixas.

"Como vou falar que a Anitta me plagiou?", disse. "Sou fã da Anitta. Mas que é uma coincidência, uma coisa que bate ‘na quininha do dedinho’, é." E acrescentou: "Quem acha que não parece, vai lá no Spotify. Ouve e me fala". Já o produtor Zebu, que integra a equipe de produtores de Grip, considerou "uma coincidência". "A mulher que fez essa parte da letra era viciada na palavra ‘gostosa’ e ela não é do Brasil." Zebu declarou que é amigo de Vhoor, e, caso tivessem se inspirado na produção dele, teriam pedido autorização. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Vhoor reforçou que não há problema com a faixa. "Estamos de boa. O estilo é o electro/latin freestyle, tem várias com sample parecido."

Ao Estadão, Zebu declarou que algumas músicas feitas por sua equipe da Brabo Music usam samples e interpolam outras produções no disco Funk Generation. Segundo ele, "tudo foi feito na legalidade". Já FBC declarou que "não vai correr atrás de nada", mas não considera ser plágio. "Eu só luto pela ideia de que Baile influencia e influenciará a cena pop por muito tempo". Vhoor e a equipe de Anitta, procurados, não responderam.