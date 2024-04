Ludmilla é apresentada por Beyoncé em 1º show do Coachella

Ludmilla se apresentou pela primeira vez no Coachella, em Indio, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo, 14. E seu show no Festival de Música e Artes teve início com um áudio de Beyoncé apresentando a cantora brasileira ao público.

O evento começou às 18h50 deste domingo e teve duração de, aproximadamente, uma hora. Beyoncé anunciou: "From Rio, Brazil, to California, all the way down to Coachella. Ladies and gentleman: Ludmilla", Em tradução livre, "Do Rio, no Brasil, para a Califórnia, diretamente para o Coachella. Senhora e senhores: Ludmilla".

Após a introdução, um áudio de Erika Hilton, deputada federal brasileira, foi reproduzido. Nele, ela abordou temas como respeito à diversidade e repúdio ao ódio, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia e misoginia, enfatizando a valorização pessoal e a liberdade.

"Esta é minha casa. E, na minha casa, eu não vou tolerar qualquer tipo de ódio, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia, misoginia. Este é um espaço de autovalorização, um espaço de liberdade. Todos aqui têm seu próprio valor. Respeite minha história, respeite meu povo e minha comunidade. Respeite principalmente as mulheres pretas e latino-americanas, porque eu cheguei agora."

O show, que ocorreu no Empire Polo Club em Indio, Califórnia, foi transmitido pelo canal do YouTube do Coachella. Ludmilla retornará ao palco do festival no próximo domingo, 21. O festival Coachella 2024 ocorre de 12 a 14 e de 19 a 21 de abril.