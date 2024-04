Alane eliminada do 'BBB 24': saiba quanto a dançarina faturou no reality

A última eliminada da temporada no Big Brother Brasil, Alane, deixou a casa neste domingo, 14. Ela enfrentou o paredão contra Matteus e Isabelle. Mesmo sem ser uma das finalistas da edição, a dançarina acumulou prêmios ao longo de sua trajetória do reality show. Alane deixou o BBB 24 com uma smartTV, um soundbar e R$ 10 mil reais. Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, a paraense não venceu nenhuma Prova do Anjo ou do Líder. Na disputa pela vaga na final do programa, Alane foi a última a desistir após 10 horas de prova. Ao ceder, Davi se tornou o primeiro finalista desta edição do programa.