André Marques fala sobre luta para largar o cigarro: 'Fumava até 4 maços por dia'

O apresentador de TV, DJ e cozinheiro André Marques falou em sua conta no Instagram sobre seu processo de parar de fumar e comemorou 30 dias sem cigarro. "Meus amigos mais íntimos todos sabem que eu era fumante. Fumava três, até quatro maços de cigarro por dia, acredite se quiser", diz.

E desabafa: "Hoje eu estou aqui na (Serra da) Canastra, no Rio São Francisco (em Minas Gerais), e completo um mês sem fumar. É bem difícil, engordei uns quatro, cinco quilos. Estou mais ansioso do que eu já sou, mas que esta mensagem chegue a pessoas que assim como eu fumavam: de que é possível. Eu também não acreditava."

O ex-apresentador do Vídeo Show fala ainda sobre a dificuldade do processo devido à dependência química e psicológica: "luta contínua". Mas enfatiza ser um caminho possível e fala sobre a reação de quem esteve ao seu redor. "As pessoas mais próximas de mim estão orgulhosas e impressionadas", declara.

Por fim, o antigo astro de Malhação incentiva seus seguidores na mesma situação a pararem de fumar também. "É possível. Sou um cara que fumava muito e estou conseguindo."