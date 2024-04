Vai à exposição imersiva de 'Stranger Things? Veja como ela é e dicas para esticar o passeio

A última temporada de Stranger Things começou a ser filmada no início deste ano e ainda não tem previsão de estreia, mas quem gosta de mistério e aventura pode ter um aperitivo a partir desta sexta-feira, 12. A série é tema de uma exposição imersiva, montada no Shopping Eldorado, em São Paulo.

Ao contrário de outras experiências da mesma categoria, Stranger Things: The Experience não tem somente projeções nas paredes. Em uma grande área de mais de 2 mil metros quadrados, cenografia, efeitos sonoros e especiais realmente descolam o público da realidade e levam para o mundo invertido, assim como a série.

Atores caracterizados como personagens da produção da Netflix e vídeos exibidos nos momentos certos com o elenco original do programa - inclusive protagonistas - elevam o passeio a outro patamar. É tudo muito realista e envolvente, temperado com o clima da década de 1980, para conquistar públicos de (quase) todas as idades.

A história, criada exclusivamente para a exposição pela mesma equipe da série, é a de que os visitantes farão parte de um experimento de sono, dentro das dependências do Laboratório Nacional de Hawkins. Claro que tudo dá errado no meio do caminho, e os 45 minutos de experiência produzem surpresas, assombro e incredulidade.

A ilusão permite que, quase de forma literal, as agora cobaias movam e destruam coisas apenas com o poder da mente, em frente aos seus olhos. A cereja do bolo - ou a cobertura do waffle - é a última sala, em que uma atriz de carne e osso e os visitantes interagem com um telão 3D. Sobressaltos e deslumbramento são garantidos.

Para a produtora de conteúdo digital Aline Bianca, até quem nunca viu Stranger Things vai se "converter". "Quem não é fã e vier vai sentir vontade de assistir à série. Porque você entra ali, mergulha [na trama] e fica curioso para saber a história da série", afirma.

Essa, inclusive, é a idade da classificação indicativa. Menores de 12 anos precisam estar acompanhados pelos pais. E crianças de 5 anos para baixo não podem participar, de acordo com a organização. Mas não é uma exposição apenas para jovens. Ela tempo potencial para agradar adultos de todas as idades.

No final, os visitantes caem na chamada sala Mix-Tape. É quase como se fosse a praça de alimentação do shopping da série, onde as pessoas poderão comprar lanches que aparecem em Stranger Things, como o waffle que a personagem Onze tanto gosta.

Tem ainda o sundae da sorveteria fictícia Scoops Ahoy, pizza e coquetéis do bar temático. Tudo embalado por uma trilha sonora de hits dos anos 80 e muito neon por todos os lados.

Ao redor, há ainda cenários marcantes da série para tirar fotos, como a sala da casa de Will Byers, com as clássicas luzinhas de natal, um fliperama e cabine telefônica antiga. Isso sem falar em réplicas dos monstros da série, como Vecna.

A mostra interativa passou por Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres antes de vir para São Paulo.

Serviço

Onde: Estacionamento do Shopping Eldorado. Avenida Rebouças, 3970, Pinheiros.

Quando: a partir de 12 de abril. De terça a sábado, das 10h às 21h (última entrada às 21h15). Domingos e feriados, das 10h às 19h (última entrada às 19h15).

Preço: R$ 42,50 (meia-entrada) a R$ 175.

Estacionamento: R$ 24 as duas primeiras horas. R$ 4 a hora adicional.

Como chegar

Além da opção de carro, a área é bem servida de transporte público. Diversas linhas de ônibus atendem o local e de metrô ou trem é fácil chegar. Da Linha 4 Amarela, a estação mais próxima é a Faria Lima. Dali, uma caminhada de cerca de 15 minutos ou carros de aplicativo são opções. Ainda mais perto é a Estação Hebraica-Rebouças, da Linha 9 - Esmeralda, a apenas 5 minutos de caminhada do shopping.

Quer esticar o passeio? Veja outras opções na região ou por perto

Para comer

Bario Bar - Com uma atmosfera anos 80 como a de Stranger Things, o "Barcade" Bario Bar Pinheiros tem uma sessão repleta de máquinas pinball e fliperamas com fichas a partir de R$ 7. As porções de batata rústica e coxinhas são boas opções de aperitivos. Destaque para as Tiras de Costela assadas com molho barbecue artesanal, cebolinha e gergelim branco. Há ainda hambúrgueres diversos e pratos no cardápio. Além de bebidas e drinks para todos os gostos e idades. Onde: Rua Coropé, 41 - Pinheiros. ?Quando: Terça e quarta:, de 18h à 0h; quinta, sexta e sábado, de 18h à 1h; domingo, de 15h às 21h. É possível fazer reservas de mesas pelo site.

La Guapa - A vontade de trazer um pouco mais da própria cultura para os brasileiros fez com que Paola Carosella inaugurasse a primeira unidade da La Guapa há nove anos com seu sócio, Benny Goldenberg. Uma novidade é a empanada Sofia (R$ 12,50), recheada com quantidade generosa de carnes bovina e suína, tomate, mussarela, cebola, orégano, alho, pimenta-calabresa, manjericão e azeite. As outras empanadas custam a partir de R$ 11,90. Além da novidade, vale experimentar a clássica Salteña (carne, ovo, azeitonas e batatas) e a agridoce Julieta (massa feita com manteiga com requeijão de corte, goiabada cascão e alecrim fresco). Onde: Rua dos Pinheiros, 248, Pinheiros. Quando: De segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábados e domingos, de 12h às 22h.

Gelato Boutique - Apresenta uma seleção de gelatos autorais, elaborados com ingredientes locais e de pequenos produtores. Um dos sabores é o caffè-lime, à base de limão e café expresso. Faz sucesso o baked alaska, à base de pão de ló, gelato e merengue italiano maçaricado. As casquinhas estão disponíveis nas versões de 120g e de 140g. Enquanto isso, os copinhos têm três versões: 120g; 140g e 160g. Onde: Rua dos Pinheiros, 444, Pinheiros. Quando: De segunda a sexta, de 12h às 17h30. Sábados e domingos, de 13h às 19h.

LE Burger Secreto - Para quem puder se deslocar um pouco mais, o LE Burger Secreto é uma hamburgueria temática comandanda pelo chef Arthur Sauer. Com a decoração toda vinculada à cultura pop e geek, há dezenas, talvez centenas, de referências a filmes e séries. Onde quer que você olhe, haverá bonecos de Star Wars, heróis da Marvel, um fantasmão de Os Caça-Fantasmas clássico e muitos outros. No cardápio, aperitivos como as iscas de frango crocantes e fritas, batatas waffle e, claro, a especialidade da casa: os hambúrgueres com nomes da cultura pop, como Fatality e McGyver. Para beber, sucos estilizados servidos em boia de flamingo e sobremesas diversas, como banoffe, cheesecake e sorvetes. Onde: Rua Augusta, 2554, Jardins. Quando: Terça a quinta, de 17h às 23h e de sexta a domingo, de 12h às 23h.

Para passear

Harry Potter - Celebre Hogwarts

Dentro do próprio Shopping Eldorado, ocorre uma ação interativa de Harry Potter. Até 28 de abril, no 1º piso, os visitantes podem passar gratuitamente por cenários da saga do bruxo. Tem o Chapéu Seletor, que indica para qual casa de Hogwarts o público deve ir, um jogo inspirado no esporte mágico de Quadribol e a Sala Comunal da Grifinória, entre outros ambientes do castelo. Em todos, é possível tirar fotos e interagir. O evento é gratuito sob retirada de ingresso no app do shopping. O espaço funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Haverá sessões especiais dedicadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos dias 12, 19 e 28 de abril. Nos dois primeiros dias entre 9h e 10h e no último às 12h.

Evidências do Amor

Também no shopping está em cartaz Evidências do Amor, lançamento com Fábio Porchat e Sandy. O filme tem a mesma classificação indicativa da mostra de Stranger Things - recomendado para maiores de 12 anos. Na história, após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, Evidências. Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Sesc Pinheiros

O Sesc é sempre uma excelente alternativa cultural. A unidade de Pinheiros oferece espetáculos teatrais, shows, exposições e cursos, com surpresas a cada visita. Onde: Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Quando: Terça a sexta , das 10h às 22h. Sábados, de 10h às 21h. Domingos e Feriados, de 10h às 18h. Confira a programação.

Tomie Ohtake - Infravermelho

Com curadoria de Paulo Miyada, a galeria Nara Roesler, em parceria com o Instituto Tomie Ohtake, exibe mais 15 obras de Tomie Ohtake (1913-2015). São trabalhos desenvolvidos pela artista nipo-brasileira sobretudo nos anos 1990, quando ela consolida a transição, iniciada dez anos antes, do uso de tinta acrílica em detrimento da tinta a óleo. A mostra tem ainda uma escultura em tubo metálico pintado de branco e um conjunto de pinturas de 30cm x 30 cm nunca exibido ao público. Onde: Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jardins. Quando: De 13/4 a 8/6. De 2ª a 6ª, 10h/19h; sábado, 11h/15h. Quanto: Gratuito.