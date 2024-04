Jenipapo, ovos nevados, hibisco, folhas de figo: sim, é tudo sorvete

A Pinguina Sorveteria completa cinco anos no dia 21, mas as comemorações no espaço, nas redondezas do Beco do Batman, na Vila Madalena, já começaram: os sorveteiros João Naufal e Larissa Schutze convidaram 9 amigos para assinar 8 sabores exclusivos.

Parte dos convidados são os vizinhos da rua. O chef Cesar Costa, do Corrutela, partiu de uma das sobremesas mais amadas e fotogênicas de São Paulo: os ovos nevados com jenipapo. "Foi uma escolha óbvia, porque é quase só bater creme inglês com jenipapo, mas o bacana é que o azul em sorvete 99,99% das vezes é corante artificial e este é só baunilha e jenipapo", conta o chef.

Bia Freitas, do Shihoma Pasta Fresca, sugeriu o sorvete de folhas de figo e vin santo. A folhinha já é velha conhecida do Pinguina. Antes de a chef ter criado com ela uma das melhores panacotas de que se tem notícia, Bia levou à sorveteria amostras para eles testarem em um sorvete que foi servido nos primórdios do restaurante.

Já Carla Costa apostou em um de seus hits, a torta de maçã com creme de baunilha. Antes mesmo da abertura de seu Taboa, a sobremesa já era vendida a clientes particulares.

Pedro Forato, do Lardo, "encomendador de sabores malucos", misturou ameixa, compota de hibisco e manjericão roxo em um dos sorvetes mais inusitados da temporada.

O confeiteiro Rafa Protti, da Crime Pastry Shop, conseguiu elaborar uma receita de caramelo salgado com doce de leite que não ficou enjoativa.

Completam a seleção dos sorvetes criativos do aniversário o gingerbread, com toque de cravo, biscoito e canela, de Alan Finguerman, do Notorious Fish; o chá taiwanês, garimpado por Larissa, que vem com compota de abacaxi e biscoito amanteigado, numa alusão à sobremesa harmonizada com chá preto da dupla Caio Yokota e Victor Valadão, do Mapu e do Aio.

Por fim, o morango, shissô e gengibre é a única receita não concebida por cozinheiro profissional, e sim por Júlio Bernardo, mais conhecido como o polêmico Jota Bê nas redes sociais. "Logo que abrimos a Pinguina, ele apareceu numa terça, postou numa quinta e no sábado dobramos a venda. Mudou nossa história", conta João.

Os sabores ficam em cartaz até 5 de maio, inclusive nas lojas da Rua Martinico Prado, na Vila Buarque, e da Rua Dr. Miranda de Azevedo, na Pompeia. A bola sai por R$ 16 e duas por R$ 22.

Pinguina Sorveteria

R. Medeiros de Albuquerque, 337.

3ª a sábado, das 12h às 19h;

domingo, das 12h às 18h.

Telefone: (11) 99330-2338

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.