Louis Tomlinson quebra silêncio sobre rumores de relacionamento com Harry Styles

Louis Tomlinson, ex-One Direction, está no Brasil para shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Durante sua passagem pelo país, o cantor falou sobre os rumores de um romance entre ele e Harry Styles durante a existência da boy band.

Em entrevista ao G1, o cantor admitiu que as teorias o irritam. "Tenho certeza que muitas pessoas olham e acham interessante todas essas pequenas conspirações que acontecem na vida. Me irrita um pouco, sim, mas é a natureza do trabalho, suponho", disse.

E acrescentou: "O que eu percebi já alguns anos é que não há nada que eu possa falar. Não há nada que eu possa fazer para dissipar aqueles que creem nessa conspiração. Eles são tão investidos no que acreditam que não vão enxergar a verdade pelo que ela de fato é."

Louis também alegou que os rumores afetam sua vida pessoal e outras pessoas de sua família, citando seu filho. "Eu tenho meu filho, Freddie. É a pessoa mais importante da minha vida. E ocasionalmente, [essas teorias] acabam abordando coisas meio injustas", explicou.

O artista finalizou a entrevista dizendo que não há nada que possa fazer para que as pessoas parem de inventar coisas a seu respeito.

O cantor se apresenta no Brasil nos dias 8, 11 e 12 de maio, no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, respectivamente.

Os ingressos ainda podem ser comprados online, com valores a partir de R$ 160.