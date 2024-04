Joaquin Phoenix e outros astros de Hollywood fazem doações para leilão Cinema For Gaza

Astros de Hollywood como Joaquin Phoenix doaram artigos para o leilão Cinema for Gaza, como uma forma de ajudar pessoas que vivem na Faixa de Gaza. A iniciativa está em seu último dia e acaba de receber novos itens de personalidades do entretenimento: Phoenix, por exemplo, doou pôsteres autografados de dois de seus filmes, Coringa (2019) e Você Nunca Esteve Realmente Aqui (2017), este também assinado pela diretora Lynne Ramsay.

O ator é um dos signatários de uma carta aberta divulgada recentemente em apoio ao diretor Jonathan Glazer, cujo discurso no Oscar gerou repercussão entre a comunidade judaica. Ele falava sobre o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, se manifestando contra o conflito.

Outros artigos doados ao leilão foram: seis livros personalizados, assinados pelo diretor Guillermo del Toro; um roteiro de The Crown autografado pela atriz Emma Corrin, que interpretou a princesa Diana na quarta temporada da série; uma pintura customizada de autoria de Tony Kaye, diretor de A Outra História Americana (1998); e um design para tatuagem, mais o direito a um bate-papo, com Julio Torres, um dos roteiristas do programa Saturday Night Live.

Anteriormente, artistas como Spike Lee, Tilda Swinton, Paul Mescal, Olivia Colman, Tessa Thompson e Josh O’Connor também fizeram contribuições.

O leilão Cinema for Gaza foi organizado por um grupo de cineastas e jornalistas britânicas e lançado em 28 de março. Ele termina na sexta-feira, 12 de abril. As arrecadações já ultrapassaram US$ 200 mil e o valor final será enviado para a ONG britânica Assistência Médica aos Palestinos, que opera atualmente no norte de Gaza.