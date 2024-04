Festival de Cannes: Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com 'Motel Destino'

Motel Destino, do diretor brasileiro Karim Aïnouz, está na seleção oficial do Festival de Cannes de 2024 e é o único filme latino-americano da lista, que conta com produções de Francis Ford Coppola e Yorgos Lanthimos. A 77ª edição da premiação francesa será realizada entre 14 e 25 de maio.

Motel Destino é protagonizado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. O filme é um thriller erótico gravado inteiramente no Ceará, que conta a história de Heraldo, um jovem que chega a um estabelecimento de beira da estrada e transforma completamente a vida cotidiana do local.

Apresentado como "um retrato íntimo de uma juventude cujo futuro foi roubado por uma elite tóxica e esmagadora", o filme é o oitavo trabalho do diretor e marca sua sexta passagem por Cannes.

Em 2023, o Aïnouz também fez parte da seleção oficial do festival com Firebrand, longa estrelado pela vencedora do Oscar, Alicia Vikander, e por Jude Law, que ainda é inédito no Brasil.

O cineasta celebrou em suas redes sociais a indicação: "Cheio de alegria! Hoje é carnaval no Ceará!". Ele é idealizador dos sucessos Madame Satã e Céu de Suely.

Motel Destino é uma colaboração entre a Cinema Inflamável e Gullane, com coprodução internacional da Maneki Films da França e The Match Factory da Alemanha, em parceria com Brouhaha Entertainment e Written Rock Films (Reino Unido).

Além disso, o filme conta com coprodução da Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil, e recebeu apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. No mercado nacional, a distribuição ficará a cargo da Pandora Filmes, enquanto as vendas internacionais serão gerenciadas pela The Match Factory.

A narrativa nasceu da parceria de Aïnouz com o Laboratório de Roteiro do Porto Iracema das Artes, escola de formação técnica e criativa para alunos da rede pública de ensino, sediada em Fortaleza, da qual é um dos orientadores.

Confira a lista completa dos indicados:

O Segundo Ato de Quentin Dupieux

O aprendiz de Ali Abbasi

Motel Destino de Karim Aïnouz

Bird de Andrea Arnold

Emilia Perez de Jacques Audiard

Anora de Sean Baker

Megalopolis de Francis Ford Coppola

The Shrouds de David Cronenberg

The Substance de Coralie Fargeat

Grand Tour de Miguel Gomes

Marcello Mio de Christophe Honoré

Feng Liu Yi Dai de Jia Zhang-Ke

All We Imagine as Light de Payal Kapadia

Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos

L’amour Ouf de Gilles Lellouche

Diamant Brut de Agathe Riedinger

Oh, Canada de Paul Schrades

Limonov - The Ballad de Kirill Serebrennikov

Parthenope de Paolo Sorrentino

The Girl with the Needle de Magnus Von Horn