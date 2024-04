Festa do Top 5 no 'BBB 24' tem primeiro beijo de Matteus e Isabelle

Na madrugada desta quinta-feira, 11, o Big Brother Brasil 24 teve como pontos altos o primeiro beijo entre Matteus e Isabelle após o show de Lulu Santos e a celebração pela chegada dos participantes ao Top 5 da competição. Confira os destaques.

Lulu Santos animou a festa no Big Brother Brasil 24 com hits como Toda Forma de Amor e O Último Romântico. Durante a apresentação, brincou com Beatriz, relembrando o episódio em que ela derrubou Sabrina Sato, e disse: "Não me derruba".

A noite teve como destaque o lançamento exclusivo do remix de Tempos Modernos, uma colaboração com Pedro Sampaio. Antes de iniciar, Lulu Santos revelou: "Tenho uma surpresinha para vocês... Uma coisa absolutamente inédita." Após a performance, os artistas celebraram o momento com um selinho, marcando o lançamento da música para os confinados.

Participantes apoiam Matteus e Isabelle

A relação entre Matteus e Isabelle ganhou força com a ajuda dos outros participantes do jogo. Isabelle deu beijos na bochecha de Matteus logo no começo da festa. Davi, querendo ver os dois juntos, empurrou Matteus perto de Isabelle e disse: "Vai, acaba logo com isso". Alane também falou com Matteus, dizendo para ele não demorar: "Agiliza, meu consagrado".

Beatriz chamou Matteus de "lerdo" por não se decidir logo sobre Isabelle. Isabelle, pensando sozinha sobre ficar com Matteus, falou: "Como que eu vou resistir a isso, meu Deus? Me ajuda".

Todos na casa mostraram que queriam ver Matteus e Isabelle juntos, dando um empurrãozinho para que acontecesse algo entre eles.

Romance no ar

Matteus e Isabelle foram o centro das atenções na festa do BBB 24. Depois de muita espera e com a força dos outros participantes, eles encontraram um momento só deles para ficarem juntos. Isabelle, pensando no que fazer, foi sozinha para o Quarto Fada. Logo depois, Matteus chegou e os dois conversaram no chão.

Matteus perguntou a Isabelle se ela tinha vergonha de beijá-lo perto dos outros, e ela disse que não. Ele falou sobre seu relacionamento anterior com Deniziane na casa, dizendo que já tinha acabado antes dela sair do programa. "A gente não tinha nada aqui dentro, a gente tinha parado de ficar. Mas se você não se sentir confortável...", Matteus deixou no ar.

Eles ficaram abraçados e Matteus brincou, dizendo que todo mundo estava esperando ver eles se beijarem. Depois de um tempo, ele se afastou um pouco e falou que Isabelle poderia beijá-lo quando quisesse. Não demorou muito para eles darem um selinho e, finalmente, um beijo de verdade.

Casal oficialmente formado

Depois de se beijarem pela primeira vez, Matteus e Isabelle continuaram a noite juntos. Eles voltaram para a festa e se mantiveram perto dos outros participantes, comemorando o Top 5 sem se beijarem na frente deles. Mas, ao retornarem para o Quarto Fada, a sós, se entregaram a mais beijos, com Matteus prensando Isabelle contra a parede. "Tomara que o Brasil me entenda como é difícil resistir a isso", refletiu a sister.

De volta à festa, eles se elogiaram. Matteus falou para Isabelle: "Você que é uma princesa, linda, maravilhosa e 'dançadeira'... Vontade de morder, arrancar pedaço". Ele também agradeceu pelo dia. "Deixa todo mundo dormir. Eu quero mais beijos", sussurrou.

Quando a festa terminou, Alane provocou Isabelle durante o banho. "Algo me diz que você tem uma fofoca para me contar". Isabelle, entrando na brincadeira, respondeu: "Tenho, quer ouvir?".

Matteus, após tomar banho no quarto do líder, foi deitar-se com Isabelle. Entre risadas e carinhos, ele elogiou o beijo de Isabelle: "Sabia que tua boca era bonita, mas não sabia que o beijo era tão bom". O clima entre eles ficou ainda mais íntimo. "Não devia ter te beijado, agora vou querer ficar te beijando sempre", confessou.