Conheça o documentário sobre O.J. Simpson que ganhou o Oscar

O.J. Simpson, uma das figuras mais icônicas da National Football League (NFL), morreu aos 76 anos, vítima de câncer. A notícia foi anunciada pela família do ex-atleta nesta quinta-feira, dia 11, por meio da conta oficial de Simpson nas redes sociais.

Com uma trajetória marcada por momentos de glória esportiva e controvérsias legais, a vida de O.J. foi retratada em diversos filmes e séries. Entre eles, O.J.: Made in America, dirigido por Ezra Edelman, destaca-se ao oferecer uma análise profunda das questões raciais nos Estados Unidos, além de detalhar a vida e o julgamento do ex-jogador, acusado de matar sua ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela, Ronald Goldman, em 1994.

Ganhador do Oscar de Melhor Documentário em 2017, a produção foi lançada, originalmente, como uma série pela ESPN e depois foi adaptado para os cinemas para se qualificar ao Oscar. E o filme não apenas explora a ascensão e queda de Simpson, mas também as complexidades das questões raciais e sociais que moldaram tanto sua vida quanto a sociedade americana.

O.J.: Made in America está disponível na plataforma Star +.