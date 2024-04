Caetano & Bethânia: turnê tem 'novas e últimas' datas, incluindo show extra em SP

A aguardada turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que já tem sete apresentações esgotadas (Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador), ganhou quatro novas datas ainda para 2024. Segundo a produção, esses serão os últimos acréscimos à turnê.

Entre as novas datas, estão shows em Fortaleza, Curitiba e Recife, além de um último show extra em São Paulo. Segundo a produção, o show de Belém passou para o sábado, 28 de setembro, agora no Estádio do Mangueirão.

Para o show extra de São Paulo e as novas apresentações em Curitiba, Recife e Fortaleza, Clientes Banco do Brasil com Ourocard contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 12 e 13 de abril, começando 10h online, e ao meio-dia nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 15 de abril, 10h online, e ao meio-dia nas bilheterias oficiais.

Confira a lista completa de shows da turnê:

3, 4, 10 e 11 de agosto - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (esgotado)

7 de setembro - Belo Horizonte - Estádio Mineirão

21 de setembro - Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

28 de setembro - Belém - Mangueirão

12 de outubro - Porto Alegre - Arena do Grêmio

25 e 26 de outubro - Recife - Classic Hall

09 de novembro - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

16 de novembro - Fortaleza - Arena Castelão

30 de novembro - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (esgotado)

14 e 15 de dezembro - São Paulo - Allianz Parque (esgotado)

18 de dezembro - São Paulo - Allianz Parque

