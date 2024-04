Matt Smith, ator de 'House of The Dragon, é confirmado na CCXP24

A CCXP24 anunciou nesta terça-feira, 9, a presença do ator Matt Smith, de House of The Dragon, The Crown e Doctor Who, no festival. A edição deste ano ocorre entre 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo. Smith marcará presença nos dias 5 e 6.

Além de seus trabalhos em séries, Smith já participou dos filmes Morbius e His House, além de atuar em An Enemy of The People, peça de teatro que ficou em cartaz durante o primeiro trimestre deste ano. Em sua passagem pelo Brasil, ele dará entrevistas no Palco Omelete e participará de sessões de fotos e autógrafos.

Nesta semana, o ator teve seu retorno em Doctor Who confirmado pela BBC. "Voltar para a Tardis é como voltar para a casa. Mas eu não estou apenas revisitando territórios conhecidos - estou trilhando novos caminhos como o Décimo Sexto Doutor [...] O Doutor é um papel com possibilidades infinitas, e estou empolgado para explorar novas dimensões, enfrentar novos vilões e desvendar novos mistérios", disse ele em nota oficial.