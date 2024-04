Lucas Buda se pronuncia após resposta de Camila Moura no 'Mais Você': 'Quero falar com ela'

Lucas Henrique, conhecido pelo apelido Buda, participante eliminado nesta terça, 9, no Big Brother Brasil 24, se pronunciou após a participação de sua ex-mulher, Camila Moura, no Mais Você. Nesta quarta, 10, Camila conversou pela primeira vez com o ex-brother e lamentou uma suposta falta de contato por parte dele depois de sua saída do programa.

Em um vídeo publicado no Instagram, Lucas agradeceu o "carinho e acolhimento" que recebeu após a eliminação. "Tem sido muito importante para poder seguir essa jornada após o programa", disse.

O ex-BBB afirmou que o confinamento "mexe muito com a gente" e que o reality é "um mundo paralelo". Ele ainda se desculpou com "as pessoas que ofendeu com suas atitudes". "Erros acontecem", comentou.

Na sequência, Lucas se dirigiu diretamente à ex-mulher e disse estar sem celular. "Hoje o dia está muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas, assim que possível, eu quero conversar com ela para a gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível", disse.

Entenda o que aconteceu

Lucas Henrique compareceu ao Mais Você para o Café da Manhã com o Eliminado nesta quarta-feira. Durante o programa, a apresentadora Ana Maria Braga questionou o brother sobre sua relação com Pitel e sobre o seu término com Camila Moura, que compareceu ao vivo no programa.

A ex-mulher de Buda, Camila, conversou pela primeira vez com o brother após a saída dele do BBB durante o programa ao vivo: "Eu lamento muito. Eu tentei [...] fui internada e hospitalizada algumas vezes. Esperava, nesse último momento, um pingo de hombridade de me contatar".

"Te enviei uma mensagem e você optou por não receber. Boa sorte. Não desejo nada de ruim para você, sinto muito por tudo isso", finalizou.

Ao ser perguntado se imaginava que seu relacionamento teria acabado após o vídeo do anjo, Buda afirmou que não fazia ideia, mas que "várias coisas passam [na cabeça]" dentro da casa.

Ele também validou os sentimentos de Camila. "Só ela sabe o que ela sentiu e como ela sentiu. Não cabe a mim julgar. Vamos ter a oportunidade de conversar."

