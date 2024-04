Jojo Todynho revela motivo do término com Renato Santiago: 'Quero me dedicar a mim mesma

A cantora Jojo Todynho contou o motivo do término de seu relacionamento com Renato Augusto durante o Vacacast, apresentado por Evelyn Regly na segunda-feira, 8. Os dois se separaram no fim de fevereiro. Segundo ela, o término foi amistoso: "Foi maravilhoso até onde tinha que ser".

Ao ser perguntada sobre o fim do relacionamento, a artista acrescentou estar focada em seus objetivos pessoais, "Estou buscando outra coisa na minha vida". Jojo cursa a faculdade de direito desde o início de 2023.

"Você tem que escolher: ou você se dedica [a si mesma] ou você se dedica ao relacionamento", disse ela, revelando como foi a conversa com Renato: "Eu falei: ‘eu amo você, mas eu prefiro ser sua amiga do que construir um relacionamento. Não é esse o meu propósito. Quero me dedicar a mim mesma’".

A cantora também negou os boatos de traição: "As pessoas querem colocar todo o tempo que uma mulher como eu, fora do padrão, não tem o direito de terminar com alguém [de forma] amigável", disse.

Sobre o carro que Jojo deu de presente para Renato, avaliado em R$ 200 mil, ela comentou que "quem vai pagar o IPVA é ele. Ele trabalha, ele tem a vida dele. [Mas] nos meus momentos de aflição, quem me deu o ombro foi ele".

Renato, segundo Jojo, negou ficar com o carro, inicialmente. Ela o convenceu: "O carro é seu. Você ganhou por mérito seu. Se as pessoas não estão acostumadas a serem valorizadas, problema delas".

"Não é pelo relacionamento, é pela amizade que foi construída", finalizou ela sobre o automóvel.