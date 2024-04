Filha de Beyoncé entra para o ranking da Billboard aos 6 anos e supera recorde da irmã; entenda

Rumi Carter, a caçula de Beyoncé e Jay-Z, acaba de tomar o posto de artista feminina mais jovem a entrar para a Billboard Hot 100, anteriormente conquistado pela irmã mais velha Blue Ivy.

Rumi, que é gêmea do pequeno Sir, tem 6 anos e 9 meses, e conquistou o título em um dos rankings de música mais importantes do mundo graças à sua participação na faixa Protector, parte do álbum Cowboy Carter, último lançamento da mãe. Já Blue Ivy, que hoje tem 12 anos, estreou no ranking aos 7, também por uma parceria com a mãe: a canção Brown Skin Girl, da trilha sonora do live-action de O Rei Leão (2012). A música faturou um Grammy - o primeiro da primogênita.

A voz infantil de Rumi aparece na introdução de Protector, uma balada em que Beyoncé canta sobre maternidade. "Mom, can I hear the lullaby please?" (Mãe, posso ouvir a canção de ninar, por favor?, em português), diz a pequena. Confira aqui.

A canção estreou na Billboard Hot 100 na posição 42. Trata-se do ranking dos maiores sucessos da indústria musical americana, que enumera as faixas com mais vendas e execuções a cada semana.

Cowboy Carter fez história ao tornar Beyoncé a primeira mulher negra a liderar o ranking da Billboard direcionado aos álbuns do gênero country.

O recorde de artista mais jovem a aparecer na Hot 100 ainda pertence ao francês Jordy Lemoine, pela música Dur Dur D’etre Bebe!, lançada quando ele tinha 5 anos. Porém, ao se considerar todos os diferentes rankings da Billboard, Blue Ivy é a pessoa mais jovem. Uma gravação dela, feita dois dias após seu nascimento, foi incluída na música Glory de Jay-Z. Apesar de não ter aparecido no Hot 100, a canção figurou em listagens específicas voltada ao rap.