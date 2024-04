Fernanda Paes Leme revela quem será a madrinha de sua filha Pilar

Fernanda Paes Leme escolheu a atriz Giovanna Lancellotti como madrinha de sua filha, Pilar, que está para nascer.

A revelação foi feita por meio de um vídeo postado nas redes sociais. Nele, Lancellotti é surpreendida por Fernanda, que lhe apresenta uma caixinha de joia contendo um pingente escrito "Dinda", acompanhado de um pedido para que ela aceite ser a madrinha de Pilar.

Ao abrir a caixa e ler a mensagem, Giovanna aceita o convite com emoção, e o momento é celebrado com abraços entre ela, Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, pai da criança. Na legenda do vídeo, Fernanda expressou seu entusiasmo: "Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi Pilar já é muito sortuda".

Giovanna Lancellotti respondeu ao anúncio com uma mensagem cheia de carinho: "Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito".