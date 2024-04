Cine Matilha reabre em SP com dois filmes premiados; veja programação

Marco da cultura cinematográfica, o Cine Matilha retoma as atividades na próxima quinta, 11. Nesta primeira semana, serão exibidos filmes como o turco Ervas Secas e o brasileiro Para’í.

Desde sua inauguração em 2009, a sala tem oito sessões semanais gratuitas e dedicação especial em abrir portas, pelo menos uma vez por semana, para a população em situação de rua.

A programação segue gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, roupas, brinquedos, livros e produtos de higiene pessoal para crianças e adultos. ?O cinema é um ambiente pet-friendly e acolhe regularmente o público junto com seus animais de estimação.

Filmes exibidos

Dirigido por Nuri Bilge Ceylan, Ervas Secas (Turquia, 2023) traz a história de um professor, numa aldeia remota na Turquia, que espera sua transferência para Istambul, quando é acusado de comportamento inapropriado com uma das alunas. Nessa jornada, para provar sua inocência, ele percebe uma nova perspectiva na vida. Vencedor do Prêmio de Melhor Atriz (Merve Dizdar) no Festival de Cannes.

Para’í (Brasil, 2018) é um filme escrito e dirigido por Vinicius Toro. Conta a história de Pará (Monique Ramos Ara Poty Mattos), uma menina guarani que encontra um milho tradicional guarani, com sementes coloridas, e tenta o cultivar. A partir dessa experiência, ela começa a questionar seu lugar no mundo, e compreender sua verdadeira identidade.

Programação

Quinta-feira, 11 de abril

19h - Ervas Secas

Sexta-feira, 12 de abril

19h - Para’Í

Sábado, 13 de abril

17h - Ervas Secas

19h - Para’Í

CINE MATILHA

R. Rego Freitas, 542, 3º andar - República, São Paulo