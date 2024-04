Funcionário é demitido de museu após secretamente expor quadro próprio

O museu alemão Pinakothek der Moderne, localizado em Munique, demitiu um funcionário por uma razão curiosa: ele pendurou uma obra de sua autoria na galeria, "na esperança de ser descoberto como artista", segundo reportado pelo jornal local Süddeutsche Zeitung.

O homem de 51 anos era membro da equipe técnica do museu e tinha acesso ao espaço fora do horário de funcionamento. Logo, não chamou a atenção dos seguranças enquanto instalava seu quadro de 60 por 120 centímetros de dimensão em um dos corredores. Maiores detalhes da pintura não foram divulgados. Além de ter sido demitido, o funcionário está proibido de entrar no local.

O incidente aconteceu em 23 de fevereiro, mas só veio a público na segunda-feira, 8.