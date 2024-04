Anderson Leonardo, do Molejo, é internado na UTI com quadro de insuficiência renal

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Unimed-Rio, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 8. Segundo um boletim médico compartilhado nas redes sociais do grupo e assinado pelo diretor do hospital, o vocalista está com um quadro de insuficiência renal.

A nota ressalta, porém, que Anderson está "acordado e lúcido", além de respirar sem a ajuda de aparelhos.

O músico está internado desde o mês passado para tratamento contra um câncer inguinal, que afeta a região do pênis e do ânus.

Anderson foi diagnosticado com a doença em 2022. Em janeiro do ano passado, o câncer havia entrado em remissão, mas, em maio, ele retomou o tratamento.

No dia 13 do mês passado, o cantor realizou o procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que trata a dor do paciente oncológico ao bloquear o nervo da região.

Ele chegou a ter alta no dia 19, mas teve de retornar ao hospital no dia 25.