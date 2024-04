'Agradeço muito ao meu pai', diz Silvero Pereira sobre sua vitória no 'The Masked Singer'

O ator Silvero Pereira foi o campeão da quarta temporada do The Masked Singer Brasil, transmitido pela Rede Globo. Ele compareceu ao café da manhã com a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, nesta terça-feira, 9, e falou sobre sua participação como Bode no reality show e sobre o seu talento para a música.

Silvero brincou sobre se sentir parecido com o personagem que interpretou, o Bode: "Do meio para o fim eu comecei: ‘gente, eu estou a cara do Bode. A gente vai se aproximando da fantasia", riu ele.

Ao ser perguntado se algum jurado já desconfiava, o ator confessou que esperava que José Loreto descobrisse: "Fiquei um ano trabalhando com o Loreto. Ele me ouvia cantar, a gente fazia karaokê nos bastidores de Pantanal [novela]".

Ele também falou sobre a sua criação e revelou que suas influências musicais vêm do lado paterno: "Meu pai sempre foi muito apaixonado por música [...] Agradeço muito ao meu pai por me dar essa música de qualidade desde pequeno".

A fantasia, segundo ele, foi o maior desafio, mas o ator contou que a equipe o ajudou muito: "Na terceira semana, eu quase joguei a toalha. Eu tenho um pouco de claustrofobia, então da primeira vez que eu coloquei a cabeça [da fantasia] eu não aguentei nem dez minutos", contou. "Mas eu consegui chegar e superar todos esses medos e desafios."