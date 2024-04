Lucas Henrique, Alane e Isabelle estão no paredão do 'BBB 24'; veja como foi a formação

Lucas Henrique, Alane e Isabelle disputam um novo paredão no Big Brother Brasil 24. O programa, que está em "modo turbo", se aproxima da final. A berlinda foi formada neste domingo, 7, mesmo dia da eliminação de Giovanna e da vitória de Davi como o novo líder do reality.

O líder Davi indicou Lucas Henrique direto para a berlinda. Como consequência do péssimo desempenho na prova do líder, Alane também enfrenta o paredão. Isabelle acabou sendo a mais votada da casa e, por isso, também disputa a preferência do público.

Como foi a votação no BBB 24

- Davi indicou Lucas Henrique;

- Alane votou em Isabelle;

- Beatriz votou em Isabelle;

- Matteus votou em Isabelle;

- Isabelle votou em Matteus;

- Lucas Henrique votou em Matteus.