Giovanna é eliminada do 'BBB 24'; veja a porcentagem de votos

Giovanna Lima é a décima oitava eliminado do Big Brother Brasil 24. A sister disputou um paredão contra Alane e Davi neste domingo, 7, mas foi a escolhida do público para deixar a casa com 75,35% dos votos. Davi e Alane receberam 4,59% e 20,06% dos votos, respectivamente.

Com isso, o programa chegou ao Top 6 dos participantes. O reality, que se aproxima da final, agora ocorre em 'modo turbo'. Neste domingo ainda será realizada mais uma prova do líder e em seguida a formação de um novo paredão.

No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: "Se não tivesse ficado praticamente dois meses sem participar plenamente do BBB? O que poderia ter acontecido se não tivesse se machucado? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça para sempre", disse.

Relembre como foi a formação do paredão

A formação, que ocorreu na última sexta, 5, contou com uma novidade: os brothers tiveram de votar no confessionário em quem gostariam de 'salvar' - e não em quem gostariam que fosse ao paredão, como nas outras vezes.

Matteus, que venceu a última Prova do Anjo da edição, estava imune. O líder Lucas Henrique escolheu Giovanna para disputar a permanência na casa. Alane e Davi foram os que tiveram menos votos para serem salvos.

Veja como foi a formação:

- Líder Lucas Henrique indicou Giovanna

- Davi votou para salvar Isabelle

- Giovanna votou para salvar Isabelle

- Isabelle votou para salvar Davi

- Beatriz votou para salvar Alane

- Alane votou para salvar Beatriz

- Matteus votou para salvar Beatriz